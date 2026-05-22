Десять россиян пострадали при распылении слезоточивого газа в Черногории

Десять россиян пострадали при распылении слезоточивого газа на концерте певца Рикки Мартина в Черногории. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в People, ссылаясь на заявление пресс-секретаря артиста.

Выступление проходило в Подгорице. На нем неизвестный мужчина распылил газ возле сцены. Зрителям резко стало тяжело дышать, появились острая боль и жжение в глазах, слезотечение, кашель.

Фанаты начали отходить от сцены, из-за чего началась давка. Зрители затаптывали друг друга, чтобы поскорее покинуть площадку. Некоторых поклонников госпитализировали врачи.

Организаторам пришлось временно остановить концерт. После паузы выступление продолжили, однако значительная часть зрителей к этому моменту уже покинула зал.

17 апреля во время концерта в Москве пять детей тоже обратились к врачам, надышавшись сценическим дымом. Инцидент произошел в культурном центре «Лира» на Бульваре Адмирала Ушакова.

Кроме того, недавно одетая в длинное платье артистка внезапно загорелась при исполнении танца с огненным кольцом в лесном сафари-парке города Няньтун китайской провинции Цзянсу.