Двое пожилых жителей Подмосковья помогли задержать курьеров мошенников

Мужчина в возрасте 63 лет и 79-летняя женщина из подмосковной Шатуры разоблачили мошенников и помогли полиции задержать курьеров, прибывших за деньгами.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— На телефон 63-летнего местного жителя позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и других ведомств. Они сообщили, что якобы с его счета идут переводы на финансирование Вооруженных сил Украины. Для доказательства невиновности мужчине предложили задекларировать все сбережения, передав их «инкассатору». Однако гражданин заподозрил обман и немедленно обратился в полицию, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

К мужчине приехал 26-летний уроженец Брянской области. Силовики задержали его при получении муляжа на сумму 705 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.

В свою очередь пенсионерка также догадалась, что ее пытаются обмануть аферисты. Полицейские задержали 20-летнюю пособницу мошенников. Она забрала у женщины свыше 600 тысяч рублей. Подозреваемую отправили под домашний арест.

До этого пенсионерка из Дмитрова распознала обман и помогла задержать курьера мошенников. Пособником аферистов оказался 20-летний москвич. В его отношении возбудили уголовное дело. Какую сумму он хотел забрать у женщины, не уточнялось.