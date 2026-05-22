Суд Самары отклонил ходатайство дочери убитого экс-мэра Тархова

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, которую признали потерпевшей по уголовному делу о его убийстве, ходатайствовала о закрытии процесса в Самарском областном суде из-за несогласия с распространением информации о ее семье. Суд отказал ей, передает корреспондент ТАСС.

"Мои родители были достойнейшие люди, царствие им небесное. Мой отец - Тархов Виктор Александрович - внес огромный вклад в развитие и благосостояние Самарской области. <…> Моя мать - Тархова Наталья Ивановна - была самой невероятной женщиной, которую я только знала, лучшей матерью, бабушкой, прабабушкой, женой. <…> Я не хотела бы, чтобы все подробности убийства с особой жестокостью моих родителей были вынесены в СМИ", - говорится в ходатайстве Тарховой, озвученном судьей.

По ее мнению, "опрометчиво выносить информацию из зала суда, пока заказчики и организаторы жесточайшего убийства не найдены". Тархова добавила, что ей до сих пор не сообщили точную дату смерти ее родителей. Она также заявила, что если бы находилась на свободе, то "никогда не позволила бы случиться такой трагедии в семье", и высказала мнение, что ее "убрали" специально, чтобы она не мешала преступлению. В настоящее время Людмила Тархова осуждена за вымогательство и отбывает наказание в исправительной колонии.

В удовлетворении ходатайства о закрытии процесса суд отказал.

Самарский областной суд 21 мая начал рассматривать уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары и его супруги в отношении Екатерины Тарховой и Таисии Киселевой. Тархову обвиняют в убийстве, надругательстве над телами умерших, краже, покушении на мошенничество, мошенничестве, умышленном уничтожении имущества, похищении или повреждении документов, подделке документов. Она признала вину в убийстве в полном объеме, не признала вину в надругательстве над телами и частично признала вину в финансовых преступлениях. Киселеву обвиняют в краже автомобиля убитой, она вину не признала.

По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова в составе организованной группы совершила убийство родных дедушки и бабушки, отравив их. Затем преступники заморозили, расчленили и выбросили тела, а имущество убитых похитили, в том числе с использованием поддельных документов. Уголовное дело в отношении организатора преступления Светланы Метревели и соучастника убийства ее сына Дмитрия выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.