В результате атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) практически полностью сложилось здание образовательного учреждения.

Об этом сообщил журналистам глава региона Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Был нанесен удар по общежитию, в котором спали, отдыхали студенты филиала Луганского педагогического университета, в результате которого здание, оно практически сложилось», — сказал Пасечник.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что удары со стороны противника были нанесены по колледжу в Старобельске тяжелыми БПЛА самолетного типа несколько раз.

Утром 22 мая Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших.