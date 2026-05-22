Неизвестный стрелял по мужчине в Москве

В Москве произошло покушение на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Все случилось в районе Кутузовского проспекта, на улице Студенческой. Ночью жильцы соседних домов услышали выстрелы и вызвали сотрудников полиции. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Раненого мужчину госпитализировали. Известно, что в него стреляли из огнестрельного оружия.

Ранее в Амурской области задержали двоих подозреваемых в нападении с оружием на подростка. Они обвиняются по статье 162 («Разбой») УК РФ.