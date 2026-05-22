Российского учителя задержали за мастурбацию во время урока

В городе Чайковский Пермского края разгорелся громкий скандал, связанный с деятельностью местного педагога. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, учитель информатики одной из школ города подозревается в совершении действий непристойного характера в присутствии несовершеннолетних учениц. По имеющимся данным, инцидент произошел непосредственно во время учебного занятия.

Ситуацию вскрыли сами школьницы. Одна из школьниц заметила, что педагог во время урока тайно занимается рукоблудием, после чего сообщила об этом одноклассникам и, предположительно, взрослым. По словам детей, это не единичный случай. Ученики утверждают, что мужчина позволяет себе подобные действия на своих занятиях далеко не в первый раз. Долгое время оставалось неизвестным, почему поведение учителя оставалось без внимания, но теперь информация попала в публичное поле и вызвала широкий общественный резонанс.

Педагог, чей возраст не разглашается, обладает внушительным опытом работы в сфере образования — его педагогический стаж составляет около 40 лет.

Правоохранительные органы отреагировали на сигнал незамедлительно. Подозреваемый был задержан. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы.