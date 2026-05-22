МВД: Воспитатели детского сада в Кызыле делали подозрительные уколы детям

Воспитатели детского сада в Кызыле делали подозрительные уколы четырехлетним детям. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило МВД России по Республике Тыва.

Уточняется, что о подозрительный манипуляциях в полицию заявили матери ребят.

— Женщины сообщили, что обнаружили у своих четыерхлетних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов. Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем, — говорится в публикации ведомства.

Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

