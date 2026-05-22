На атакованной ВСУ 20 мая кондитерской фабрике в ДНР спасли семь человек

Масштабный пожар возник на кондитерской фабрике в Макеевке ДНР, атакованной ВСУ 20 мая. Сотрудники МЧС спасли семь человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Ночью 20 мая беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина, ее анкетные данные устанавливаются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак, высокой пожарной нагрузкой и дефицитом воды. Ликвидировали пожар 102 сотрудника МЧС, было задействовано 22 единицы техники.

21 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил об одном погибшем и восьми раненых при ударе ВСУ по Макеевке. В Минздраве ДНР сообщили ТАСС, что госпитализированы пять пострадавших, троим помощь оказана амбулаторно. В основном у них диагностированы минно-взрывные травмы и отравление продуктами горения.