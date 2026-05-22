18 лошадей сгорели заживо на конно-спортивной базе в Петергофе

18 лошадей погибли в результате пожара на конно-спортивной базе в Петергофе. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел на Ровшанском шоссе в клубе «Виера». По словам директора базы, на данный момент причины возгорания выясняются — хозяин с местными не конфликтовал, угрозы поджогов не поступало.

Конно-спортивная тренировочная база рассчитана на содержание порядка 35 лошадей, уточнили в публикации.

В начале апреля в одном из контактных зоопарков Ленобласти более 50 попугаев, предположительно, погибли от отравления. Его руководители считают, что это могли сделать конкуренты заведения.

В конце прошлого года неизвестный также отравил пять лошадей в конном клубе в Волгоградской области. Он пробрался на конюшню и залил кислоту в рот животным. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях.