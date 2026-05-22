Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске увеличилось

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске возросло до 40.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

— В результате террористического акта за помощью обратились 40 пострадавших на сегодняшний момент. Четырнадцать из них — это дети, — цитирует ее РИА Новости.

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, в свою очередь, добавила, что, по предварительной информации, четыре человека погибли в результате произошедшего. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также сообщила, что уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ по колледжу и общежитию.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а западные страны «живодерски молчат».

Сама атака произошла утром 22 мая: ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа.