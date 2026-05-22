Московский школьник отдал курьеру мошенников 14 миллионов рублей

Мошенники обманули 15-летнего школьника из Москвы и заставили подростка несколько раз встречаться с курьером. Он отдал пособнику аферистов деньги и драгоценности его родителей. Сумма ущерба превысила 14 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Выполняя инструкции, школьник собрал семейные сбережения и передал их незнакомцу у шлагбаума в Красностуденческом проезде. На следующий день он отдал злоумышленникам второй рюкзак — с золотыми украшениями и коллекционными монетами. Ущерб составил более 14 миллионов рублей, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Школьник стал жертвой мошенников после того, как сначала назвал им код из СМС. Затем его заставили якобы задекларировать сбережения. Впоследствии полиция задержала 19-летнего курьера мошенников. Молодой человек признался, что успел перевести часть похищенных денег в криптовалюту и отправить кураторам. В его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее мошенники запугали мнимой уголовной ответственностью 17-летнего школьника из Москвы. Парень отдал пособнице аферистов деньги, драгоценности, а также часы отца. Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей. Подозреваемая передала похищенное сообщнице. Обеих женщин задержали и возбудили уголовное дело.