В Новороссийске задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетической инфраструктуры. По данным Центра общественных связей ведомства, в Новороссийске задержан предполагаемый агент украинских спецслужб.

Как сообщили в ФСБ, задержанным оказался гражданин России 2003 года рождения, житель Северского района Краснодарского края. По версии следствия, он был завербован через мессенджер сотрудником СБУ и должен был подорвать один из энергообъектов в регионе с использованием самодельного взрывного устройства.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого задержали в момент, когда он направлялся к месту закладки со средствами поражения.

Также, по данным ФСБ, из схрона было изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия. Масса взрывчатого вещества составляла 2,5 килограмма.

Кроме того, у задержанного обнаружили телефон, в котором, как утверждают силовики, нашли переписку с куратором, подтверждающую подготовку преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и государственной измене. В ФСБ заявили, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.