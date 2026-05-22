Страдавшую расстройством пищевого поведения россиянку нашли под окнами во дворе дома

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге девушку, которая, предположительно, страдала расстройством пищевого поведения, нашли без признаков жизни под окнами во дворе дома. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, россиянка предпочитала не обращаться к врачам из-за отсутствия денег и скромного нрава. Как отметила подруга, иногда горожанка кашляла кровью.

Кроме того, девушка подвергалась насмешкам со стороны ровесников. Своими переживаниями по этому поводу она делилась в Telegram-канале. Приятельница рассказала, что ее подруга воспитывалась в неблагополучной семье. Сейчас знакомые собирают деньги на похороны девушки.

До этого сообщалось, что в Москве 14-летнюю школьницу обнаружили на козырьке подъезда без признаков жизни. Сотрудники полиции проводят проверку.