$70.7983.27

Трех человек спасли из-под завалов общежития в Старобельске после удара ВСУ

Газета.Ruиещё 2

Спасатели извлекли троих человек из-под завалов общежития колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) после удара украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает РИА Новости.

Спасатели извлекли трех человек из-под завалов в Старобельске
© Global Look Press

Отмечается, что спасенных передали бригаде скорой медицинской помощи.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины ночью (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты на территории ЛНР. Так, 18 мая украинские беспилотники нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Северодонецк. В результате атаки пострадали три человека, одну девушку спасти не удалось.