Тело погибшего извлекли из-под завалов в Старобельске

Один человек погиб в Старобельске в результате удара ВСУ по общежитию с детьми и педагогами, его тело извлекли из-под завалов.

Об этом сообщили представители МЧС России.

«Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трёх человек», — заявили в ведомстве.

ВСУ в ночь на 22 мая с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет, 35 человек получили ранения.

Под завалами после атаки ВСУ ещё остаются дети.

Посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник сообщал, что под завалами могут быть до 18 пострадавших.