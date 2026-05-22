На российский регион обрушились снегопад и паводок

В ночь на 22 мая в селах Закаменского района Бурятии прошел снегопад - в некоторых улусах (селениях) выпало более 12-15 сантиметров снега, сообщает Байкал-Daily. По данным Telegram-канала Mash, из-за непогоды погиб человек и были затоплены десятки домов.

По информации Байкал-Daily, больше всего осадков пришлось на улус Далахай. Также снег выпал в улусах Утата и Санага. Накануне в этих селениях ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений.

В администрации Закаменского района предупредили, что днем в пятницу, 22 мая, ожидаются плюсовые температуры. С началом потепления снег начнёт таять, что может увеличить уровень паводковых вод.

Ранее Бурятия столкнулась с паводком. В Тункинском районе размыло дорогу перед мостом в сторону села Далахай. Также подтопления были зафиксированы в Джидинском районе, где резко поднялся уровень воды в реке Джида. По данным Mash, за ночь он поднялся до 591 сантиметра. Вода хлынула на дорогу Петропавловка - Закаменск, из-за чего сразу два села - Тохой и Укыр Челон - оказались отрезаны от автомобильного сообщения, отмечает Байкал-Daily.