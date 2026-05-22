Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой

Пожилая женщина добивается взыскания 15 млн рублей с известной артистки Аллы Пугачевой за высказывания в интервью, планируя передать средства в благотворительный фонд, сообщил представитель ее семьи Михаил Романов.

Юристы 86-летней россиянки обратились в высшую судебную инстанцию страны из-за отказа рассматривать дело о защите чести. Истица требует взыскать с исполнительницы 15 млн рублей в пользу фонда «Защитники Отечества». Также она настаивает на признании недостоверными резонансных заявлений артистки, передает РИА «Новости».

Представитель семьи Михаил Романов отметил, что заявление вернули.

«Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России», – рассказал юрист.

Источник пояснил, что пенсионерка хотела лично присутствовать на заседаниях. Из-за проблем со здоровьем она просила организовать слушания в ближайшем суде Воронежской области. Поводом для разбирательства стало возмущение женщины комментариями певицы на острые политические темы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал иск против Аллы Пугачевой на 5 млн рублей.

В октябре прошлого года ветеран Афганистана Александр Трещев в шестой раз направил заявление к певице с требованием компенсации в размере полутора миллиардов рублей.

Ранее Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск этого ветерана из-за неподсудности дела.