Зараженные Эболой пациенты сбежали из больницы в Конго

Восемнадцать пациентов с подозрением на Эболу сбежали из лечебного центра в ДР Конго. Они покинули лечебный центр на востоке страны после того, как местные жители подожгли его, сообщает Associated Press.

Директор больницы в Монгбвалу Ричард Локуди заявил, что инцидент произошел в пятницу вечером.

«Мы решительно осуждаем этот акт, поскольку он вызвал панику среди персонала и привел к побегу 18 человек с подозрением на Эболу», — подчеркнул Локуди.

По его словам, местные жители напали на палатку, которую организация «Врачи без границ» использовала для лечения подозреваемых и подтвержденных случаев Эболы. Никто не пострадал от огня, однако пациенты разбежались во время пожара.

Это уже второй подобный инцидент за неделю. Ранее жители подожгли центр в Рвампаре после того, как медики не разрешили забрать тело умершего, предположительно от Эболы. Власти и Всемирная организация здравоохранения отмечают, что такие нападения осложняют борьбу со вспышкой заболевания в регионе.

В мае провинции Итури на востоке Конго началась новая вспышка лихорадки Эбола. Это уже 17-я вспышка Эболы в стране с 1976 года. Возбудителем стал вирус Бундибуджио (Bundibugyo virus) - один из менее распространенных типов Эболы. Для этого штамма пока не существует утвержденных вакцин и специфических препаратов лечения.

По состоянию на 22-23 мая власти и международные организации сообщают о сотнях подозреваемых случаев. Число лабораторно подтвержденных случаев превысило 80, а количество подозреваемых случаев приближается к 800. Число смертей превысило 180.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.