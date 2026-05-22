Система оповещения в Раменском подверглась хакерской атаке

Система оповещения в подмосковном Раменском подверглась хакерской атаке, сообщил глава городского округа Эдуард Малышев.

«Система оповещения подверглась хакерской атаке, из‑за чего во всех территориальных управлениях и на территории города сработали сигналы оповещения», — написал он в Telegram-канале.

Малышев подчеркнул, что обстановка в округе стабильная, угрозы для населения нет.

Ранее в Рязанской области опровергли слухи о якобы запуске беспилотников с территории региона.