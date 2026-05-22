Трасса из России в Китай оказалась полностью перекрыта

У пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае столкнулись два грузовых автомобиля. Авария произошла на трассе, ведущей в китайский город Суйфэньхэ. Движение в сторону границы полностью остановлено, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованных кадрах видно, что кабина одного из тягачей превратилась в груду металла. По предварительным данным, водитель фуры с иностранными номерами пошёл на обгон и врезался в прицеп другого большегруза. Сведения о пострадавших пока не поступали.

В районе происшествия скапливается длинная пробка. О времени восстановления движения не сообщается.