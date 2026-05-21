Подросток напал на женщину из-за замечания в автобусе

Следственный комитет Пермской области возбудил уголовное дело из-за нападения подростка на женщину в автобусе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, пострадавшая сделала подростку замечание из-за курения в салоне автобуса. В ответ тот ударил женщину ногой. Состояние пострадавшей не уточняется.

По факту применения насилия было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В данный момент следователи устанавливают личность злоумышленника.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в СК.

