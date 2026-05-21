Подросток жестоко избил женщину в автобусе за замечание о курении

Скандальный инцидент произошёл в общественном транспорте Перми. Несовершеннолетний пассажир набросился на женщину, которая попыталась призвать его к порядку. Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, поводом для агрессии стало замечание по поводу курения в салоне автобуса. В ответ на просьбу прекратить нарушение подросток ударил женщину.

В соцсетях быстро распространилась видеозапись произошедшего, вызвав широкий общественный резонанс. В настоящий момент следователи принимают меры к установлению личности нападавшего и проводят расследование.

Уголовное дело квалифицировано по статье «Хулиганство». Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения для скорейшего задержания подростка.