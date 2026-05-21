В Москве арестовали обвиняемых в покушении на убийство в институте физкультуры

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО двух фигурантов уголовного дела о покушении на убийство трех человек в 2004 году в столичном здании Российского государственного университета физической культуры.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня 2026 года в отношении Богданова Михаила, Мороза Владимира и Гребенюка Дмитрия, обвиняемых в покушении на убийство трех лиц, совершенном общеопасным способом организованной группой, по найму (ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые в октябре 2004 года, находясь в здании Российского государственного университета физической культуры на Сиреневом бульваре в Москве, бросили две гранаты и произвели несколько выстрелов в потерпевших, "которые остались живы ввиду своевременно оказанной медицинской помощи".