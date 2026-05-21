На станции метро в Москве произошла драка

В Москве на станции метро «Площадь Революции» произошла драка — трое мужчин избили 38-летнего москвича. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что пострадавший находится в больнице. Подробности его состояния не уточняются.

Драка попала на запись камеры наблюдения. Именно по этим кадрам нападавших удалось вычислить — сейчас они задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». При этом, двое из них были заключены под стражу, а третьему назначен запрет определенных действий.

