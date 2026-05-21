Главного архитектора Алушты задержали по подозрению в коррупции

Главного архитектора Алушты Александра Струбалина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© Telegram-канал 112

По данным издания, задержание произошло еще 20 мая. Обстоятельства, как и сумма возможной взятки, не называются. В данный момент Струбалин находится под подпиской о невыезде.

Струбалин — начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Алушты. Он имеет звание заслуженного архитектора Крыма.

Ранее в Калининграде арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятке в 9 миллионов рублей.