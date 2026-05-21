Внучка убитого экс-мэра Самары переводила миллионы рублей «на гадание»

Андрей Дуванов

Внучка убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина переводила миллионы рублей «на гадание» и прочие нужды своей подельницы Светланы Метревели. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала сама Екатерина Тархова, она перевела 33 миллиона рублей семье Метревели. По ее словам, эти деньги предназначались «на гадание и лечение».

«Я на все подряд переводила. Я переводила за гадание <...> я переводила за то, чтобы у меня не отобрали ребенка, я переводила за лечение ее племянницы, <...> переводила на операции», — заявила Тархова.

Согласно данным следствия, Тархова и двое ее знакомых совершили убийство ее деда и бывшего мэра Самары, а также его супруги (бабушки Тарховой). Помимо этого, 31-летнюю девушку также обвиняют в надругательстве над телами умерших, тайном хищении чужого имущества, покушении на мошенничество, мошенничестве, похищении и подделке документов, а также уничтожении чужого имущества.

Следствие полагает, что указания Тархове и ее знакомым дистанционно отдавала Светлана Метревели.

Ранее Екатерина Тархова призналась в убийстве деда и бабушки.