В Нидерландах археолога заподозрили в сокрытии останков д'Артаньяна

В Нидерландах задержали археолога Вима Дейкмана по делу о возможном сокрытии останков французского мушкетера д'Артаньяна. Об этом сообщила местная газета De Telegraaf.

Археолога задержали 20 мая и вскоре отпустили на свободу. Однако он продолжает оставаться в статусе подозреваемого в рамках расследования уголовного дела, которое ведет прокуратура Нидерландов.

Как рассказал сам Дейкман журналистам, его задержали дома после того, как он отказался сообщить о местонахождении останков мушкетера. Когда археолог все же сообщил информацию правоохранителям, его отпустили. В прокуратуре королевства пояснили, что задержание Вима Дейкмана «связано с проверкой законности проведения раскопок» и имело «срочные основания». Информация о деталях расследования пока засекречена.

По данным De Telegraaf, археолог участвовал в раскопках в одной из церквей в Маастрихте в Нидерландах, где в марте обнаружили человеческие останки, которые могут принадлежать д'Артаньяну. Их нашли в месте, где некогда находился алтарь, под которым ранее хоронили знатных и влиятельных лиц. В области грудной клетки, предположительно, у мушкетера были обнаружены фрагменты мушкетной пули, а рядом — французская монета.

Знаменитого мушкетера не стало в 1673 году во время осады Маастрихта. Предположительно, причиной стало ранение в грудь или горло.