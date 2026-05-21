Дети начали массово травиться на отдыхе в российском летнем лагере

Отдыхавшие в российском летнем лагере «Уральские Зори» дети начали массово травиться — они жалуются на рвоту и диарею. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что место отдыха находится под Магнитогорском. О случившемся рассказала одна из матерей пострадавших детей. Ее 11-летний сын Аркадий приехал в лагерь 18 мая, а спустя сутки почувствовал себя плохо. При этом другие дети тоже стали жаловаться на похожие симптомы.

Аркадия отправили в изолятор, однако вскоре выпустили оттуда, хотя ребенок еще не выздоровел. Оказалось, что мест для заболевших недостаточно.

Известно, что прежде в лагере «Уральские Зори» уже происходили подобные инциденты. Два года назад там случилась вспышка инфекции, от которой пострадали 40 школьников. У них нашли норовирус. Более того, выяснилось, что в лагере нарушались санитарные нормы в зоне приготовления еды.

Ранее отдых в детском лагере в Челябинской области закончился для десятков детей вспышкой кишечной инфекции. Всего 22 ребенка пожаловались на плохое самочувствие, в том числе тошноту, диарею, боли в животе.