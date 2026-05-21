Польские силовики расстреляли машину с белорусом

Cледственный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики открыли огонь по автомобилю белоруса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, у результате мужчина получил тяжелые ранения. Инцидент произошел поблизости от польского города Сыцув. В какой-то момент местная полиция открыла огонь по машине 60-летнего гражданина Белоруссии. Всего на его машине осталось 29 пулевых отверстий.

В результате стрельбы мужчина был ранен, но несмотря на это он смог вернуться в Белоруссию. Как заявили в Минске, полиция могла перепутать мужчину с членом бандитской группировки.

В данный момент белорусский Следственный комитет проводит проверку по данному происшествию.

Ранее премьер-министр Польши заявил об угрозе войны из-за дронов в Прибалтике.