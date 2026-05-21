Стало известно, почему польская полиция расстреляла машину белоруса

Стало известно, почему полиция Польши открыла огонь по автомобилю гражданина Белоруссии — по информации польских правоохранителей, мужчина наехал на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

Как рассказал собеседник издания, инцидент произошел около десяти дней назад. Полицейские хотели проверить два подозрительных автомобиля, припаркованные на автостоянке. Заметив их водители резко попытались скрыться — один из них сбил сотрудника полиции, который получил травму ноги. В итоге офицеры применили табельное оружие.

«Ситуация была настолько динамичной и опасной, что один из офицеров решил применить служебное оружие. В результате выстрела был ранен один из беглецов», — заявил он.

Представитель полиции также рассказал, что жизни раненного гражданина Белоруссии не угрожала опасность.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что польские силовики открыли огонь по автомобилю белоруса. По информации ведомства, мужчина получил тяжелые ранения.