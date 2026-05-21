Вышедший из колонии россиянин убил отца своей первой жертвы

В Карасукском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Новосибирской области, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Информация об этом была опубликована 21 мая в официальном Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент произошел накануне Рождества: 25-летний злоумышленник и 64-летний потерпевший совместно употребляли алкоголь, что привело к конфликту. В ходе ссоры молодой человек нанес пожилому человеку множество ударов руками и ногами по голове, корпусу и конечностям. От полученных черепно-мозговых травм жертва скончалась на месте происшествия.

Следственные органы установили, что в 2018 году данный гражданин уже совершал убийство — тогда он лишил жизни сына пострадавшего. После отбытия наказания он вернулся к месту проживания в 2026 году и вновь оказался причастен к гибели человека из семьи своей первой жертвы. Обвиняемый признал свою вину лишь частично и в настоящее время содержится под стражей.