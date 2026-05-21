Россиянина приговорили к 14 годам колонии за работу на иностранное государство

В Херсонской области осудили мужчину за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статьям 276 («Шпионаж») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 41-летний житель Каховки в ноябре 2023 года, являясь гражданином Украины, на добровольной основе занимался сбором и передачей представителю украинских спецслужб информации о местах дислокации венной техники и личного состава Вооруженных сил России.

Далее, после получения российского гражданства, в период с апреля по сентябрь 2024 года он продолжил собирать сведения о войсках РФ. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения мест дислокации.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправные действия.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

