Стало известно, когда суд рассмотрит жалобы на решение по иску «Роснано»

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 26 мая рассмотрение жалоб по делу о взыскании с бывших руководителей "Роснано" более 5,5 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск, а также "Роснано", так как суд первой инстанции отклонил исковые требования компании к одному из ответчиков.

27 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании "Пластик лоджик" Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые "Роснано" выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

9 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших руководителей "Роснано", обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой.

Сам Чубайс обвинил "новых руководителей" госкорпорации "Роснано" в том, что они якобы инициировали "все эти решения", и заявил, что "все эти обвинения" против экс-топ-менеджеров госкорпорации "являются издевательством над законом".

