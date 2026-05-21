При атаках ВСУ по Брянской области погибли два человека

Вооруженные силы Украины ударили по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области. Как итог - два работника предприятия были убиты, еще один получил ранения, сообщил в «Максе» временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Накануне украинский беспилотник ранил водителя грузовика в поселке Суземка Брянской области. Днем ранее двое мужчин пострадали при ударе дронов по автозаправочной станции в Клинцовском районе области.

А в середине мая два сотрудника РЖД получили ранения после атаки беспилотника на железнодорожный вокзал все той же Унечи.