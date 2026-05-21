Российский судоремонтный завод вызвал интерес СК

Канонерский судоремонтный завод вызвал интерес Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, СК проводит на заводе оперативные мероприятия. Подробностей о том, что именно вызвало интерес правоохранителей, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Магадане задержан главный инженер горнодобывающего предприятия, где жертвами обрушения горных масс стали восемь человек.

Мужчину задержали по подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших жертвы среди сотрудников.