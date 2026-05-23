Два человека пропали при опрокидывании лодки на Енисее в Туве

В МЧС по Туве заявили, что два человека пропали при опрокидывании резиновой лодки на Енисее.

«На контроле... поисковые работы двух человек после опрокидывания лодки в Тоджинском районе Тувы», — говорится в MAX ведомства

Уточняется, что в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что вниз по течению реки Большой Енисей, по пути следования от села Ий Тоджинского района на чабанскую стоянку, перевернулась надувная резиновая лодка, в которой находились три человека, все они были без спасательных жилетов.

«Из них одна женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Двух без вести пропавших человек — мужчину в возрасте 51 года и женщину 47 лет ищут сотрудники Центра ГИМС и полиции», — указали в МЧС, отметив, что лодка уже обнаружена в 500 м вниз по течению реки от места ЧП.

Утром 19 мая пассажирский катер перевернулся в акватории Байкала в Бурятии.

Позднее стало известно о гибели пятерых человек в результате опрокидывания аэролодки на Байкале. Всего на борту плавсредства находились 18 человек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.