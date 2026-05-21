Директор российского детского сада получила условный срок за гибель девочки

В Тюменской области осудили директора детского сада за гибель девочки. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Как установил суд, в период с декабря 2015 года по май 2023 года директор детского сада допустила нарушения в обеспечении безопасности воспитанников. 4 мая 2023 года на утренней прогулке четырехлетняя девочка в игровой беседке получила техническую асфиксию. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Суд приговорил директора к трем годам лишения свободы условно и запретил заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере образования сроком на два года.

