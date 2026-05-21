ФСБ предотвратила теракт в Керчи

Предотвращён теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами, на железной дороге на территории города Керчи в Крыму, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по войскам национальной гвардии.

По данным ФСБ, самодельное взрывное устройство предназначалось для подрыва железнодорожного полотна пути в Керчи, используемого ВС России для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами.

Задержан 32-летний местный житель, завербованный спецслужбами Украины. Мужчина прошёл обучение в интернете обращению со взрывными устройствами и по указанию куратора приобрёл компоненты для изготовления СВУ, которые хранил в своей квартире в специально оборудованном тайнике.

Возбуждено дело о приготовлении к теракту.

Преступление не было доведено до конца по причине задержания фигуранта. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и принял решение о назначении ему принудительных мер медицинского характера.

Накануне стало известно о задержании в Краснодарском крае готовившего по заданию украинской террористической организации поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры.