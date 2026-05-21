Подросток погиб в коллекторе московского метро

Подросток забрался в коллектор московского метро, где его сбил проходящий поезд. Юноша скончался на месте. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В перегоне между станциями «Сокольники» и «Красносельская» мужского ботинка и поясной сумки с паспортом. Прибывшими полицейскими данная информация подтвердилась. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене в коллекторе метрополитена обнаружили тело 17-летнего подростка, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевший пробрался в коллектор вместе с другом. Приятель потерпевшего попытался вытащить тело, но не смог и оставил его в метро. При этом он не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Впоследствии парня нашли и оштрафовали на 75 тысяч рублей.

20 мая пассажир упал на рельсы на Замосковрецкой линии метро. Инцидент произошел на станции «Белорусская». В результате падения на рельсы молодой человек погиб.