Пропавшего в Паттайе россиянина нашли мертвым в братской могиле

Российский криптоинвестор и боец тайского бокса Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, исчезнувший в начале года в Паттайе, обнаружен мёртвым в братской могиле.

Об этом РИА Новости заявила глава российских волонтёров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«Гарбузов... найден всё в той же братской могиле в Бангкоке, где захоронены невостребованные тела иностранцев», — сказала она.

По её словам, полицейские не смогли обнаружить тело из-за ошибки в фамилии скончавшегося.

