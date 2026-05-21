Внучка бывшего мэра российского города высказалась о расправе над ним

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина призналась в расправе над дедом и бабушкой. Об этом пишет РИА Новости.

Во время заседания она заявила, что признает свою вину в полном объеме. При этом вину по ряду других преступлений женщина признала лишь частично, а по некоторым не признала свою вину вовсе.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей. Позднее стало известно, что обвиняемая травила родственников больше недели.