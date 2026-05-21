Российские супруги от обиды пошли на кражу и раздали добычу прохожим

В Череповце супружескую пару признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, мотивом преступления стала «борьба за справедливость». Женщина была товароведом в сетевом продуктовом магазине. Она пожаловалась мужу, что руководство в ходе ревизии выявило недостачу и предъявило претензию сотрудникам. Она предложила 45-летнему мужу в отместку совершить настоящую кражу. Тот отказывался, но позже уступил женщине. Тем же вечером в 23:00 они пришли к магазину, и, пользуясь служебным положением, товаровед открыла магазин и сняла сигнализацию.

За 8 минут они набрали в тележки продукты питания, алкоголь, табачные изделия, сладости, фрукты и игрушки, а также 12 бутылок водки. Добычу вместе с детьми, которых взяли на преступление, вынесли в пакетах, при этом часть похищенного они раздали прохожим.

Суд назначил наказание в виде штрафа: 50 тысяч рублей товароведу и 25 тысяч рублей ее мужу. Материальный ущерб магазину супругами был возмещен в полном объеме.