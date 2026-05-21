Главу администрации района Ульяновска приговорили к шести годам колонии

Главу администрации Засвияжского района Ульяновска Наиля Юмакулова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Ульяновской области.

Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия" 1 апреля сообщило в Telegram-канале, что в отношении Юмакулова возбуждено уголовное дело. В связи с этим было приостановлено его членство в партии до окончательного решения суда.

По данным картотеки Засвияжского районного суда Ульяновска, Юмакулов обвинялся в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности организованной группой лиц). По информации следствия, в суде Юмакулов не признал свою вину. Приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.