Мазут обнаружили на пляжах в Крыму

Разлившийся в Черное море в результате украинских атак на Туапсе мазут добрался до пляжей Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, больше всего пострадал берег Севастополя. Местные жалуются на сгустки мазута у мыса Фиолент, бухты Ласпи и диких пляжей. Загрязнения нефтепродуктами также зафиксировали в Алуште, Гурзуфе, Форосе, Ялте и на пляже санатория "Ай-Петри".

На места обнаружения мазута приезжают сотрудники МЧС, которые ставят защитные сети и убирают жидкость, им также помогают волонтеры.

При этом власти заявляют, что в Ялте мазута уже нет, а вот в Севастополе, по их словам, предстоит большая работа. К данному моменту специалисты собрали 20 мешков нефтепродуктов в Форосе, 12 — в Алуште, восемь — в Новофедоровке, по шесть — в Ялте и на массандровском пляже.

По словам экологов, выбросы будут продолжаться с началом лета и приходом устойчивой жары. Причиной масштабной экологической проблемы в Туапсе стала серия ударов беспилотников по местному нефтеперерабатывающему заводу и морскому терминалу, произошедшая в апреле.

К концу месяца на всей территории Туапсинского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

В начале мая сообщалось, что в Туапсе собрали и вывезли около 17 тыс. кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

20 мая руководитель Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин заявил, что работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе НПЗ завершены. По его словам, там сформировали заградительный земляной вал.