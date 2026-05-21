Пострадавшему при взрыве школьнику оторвало фалангу пальца в Москве

Выяснились новые подробности ЧП в школе №1526 на Дорожной улице, где от взрыва петард 21 мая пострадали двое 17-летних выпускников. Ребята хотели устроить красочное мероприятие при прощании с учебным заведением.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», днем выпускники, облаченные в разные костюмы, организовали шоу на площадке перед школой. По творческой задумке они должны были танцевать в красивом синем дыму для создания атмосферной обстановки. Незадолго до выступления одна из выпускниц поехала в магазин за дымовыми шашками.

«Выяснилось, что ей продали не шашки, а петарды, но она этого не поняла», - рассказали школьники.

Шашки должны были привести в действие двое ребят. Один из них, после поджога поняв, что происходит что-то не то, отбросил петарду. В итоге он получил травмы мягких тканей ладони. Второму пострадавшему оторвало фалангу указательного пальца, также у юноши баротравма.