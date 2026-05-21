Дети массово заболели в детском лагере

В детском лагере в Абзелиловском районе Башкирии массово заболели дети, сообщает пресс-служба СК по региону в четверг.

В сообщении уточняется, что при мониторинге СМИ была обнаружена информация о массовом заболевании детей возрастом от 11 до 15 лет в детском оздоровительном лагере. У нескольких детей выявили признаки кишечной инфекции.

Точное число заболевших выясняется, добавили в ведомстве. По данному факту в СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, которые помогут установить обстоятельства инцидента и соответствие оказываемых услуг санитарным нормам и требованиям.