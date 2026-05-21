Трое мужчин избили пассажира на станции московского метро

Трое мужчин, избивших во время конфликта на станции метро «Площадь Революции» москвича, задержаны полицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам задержали троих граждан, устроивших потасовку в метро. На станции «Площадь Революции» между гражданами произошел конфликт, переросший в драку. Трое злоумышленников нанесли удары ногами и руками в область головы и тела 38-летнему жителю столицы. Пострадавший обратился в больницу и в настоящее время госпитализирован», – говорится в сообщении.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили и задержали нападавших. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Двое фигурантов заключены под стражу, третьему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.