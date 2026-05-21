Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве дедушки и бабушки
Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова признала вину в убийстве дедушки и бабушки. Об этом в четверг, 21 мая, сообщила сама фигурантка.
— Признаю в полном объеме, — передает слова Тарховой ТАСС.
Злоумышленница не признала вину в надругательстве над телами родственников. Однако она частично признала вину в мошенничестве и краже.
Ранее появилось видео, на котором видно, как Тархова покупает в магазине бензопилу, которой впоследствии расчленит тела убитых. Фигурантка при помощи сообщников расправилась с дедушкой и бабушкой в феврале прошлого года. Злоумышленники отравили потерпевших, а затем заморозили их тела при помощи азота.
Расчленив потерпевших, они вывезли их останки на мусорку.
Впоследствии внучку экс-мэра Самары задержали, она созналась в убийстве. Позднее женщине предъявили обвинение в надругательстве над телами погибших.