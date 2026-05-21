В суд поступила жалоба на приговор бывшему мужу Лерчек

Бывший муж Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) Артем Чекалин подал жалобу на решение приговорить его к семи годам за совершение незаконных валютных операций на сумму более чем 250 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы, который рассматривал это дело.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Чекалину", - сообщили в суде.

Позднее она будет рассмотрена Мосгорсудом. Дата заседания по жалобе пока неизвестна.

Чекалин признан виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ему назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 194,5 млн рублей.

По делу также проходит обвиняемой и сама блогер Лерчек. Ее дело выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с необходимостью лечения от онкологического заболевания.