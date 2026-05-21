Россиянка получила "условку" после того, что застукала мужа с другой

Жительница Камчатки получила условный срок после того, как застукала мужа с любовницей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, 49-летняя жительница Петропавловска-Камчатского как-то ночью выпивала вместе с гражданским мужем и их общей знакомой, а на утро застала их за любовными утехами в гостиной.

Тогда женщина записала голосовое сообщение мужу любовницы, а тот попросил подтверждающие факты – и она сделала несколько видео с фотографиями, отправив их мужчине.

В итоге суд признал обиженную женщину виновной в распространении порноматериалов в интернете и назначил два года условно, испытательный срок. Также был конфискован телефон и взысканы 36 тысяч за судебные издержки.